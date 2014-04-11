Україна почала виводити з Криму кораблі та планує повернути підводний човен

17:22, 11 квітня 2014
Політика
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У Міноборони повідомляють, що з Криму також перебазують два літаки.

Ракетний катер

Українська сторона сьогодні почала процедуру виведення кораблів власних ВМС з території Криму до портів, розташованих на материковій частині.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив в.о. міністра оборони України Михайло Коваль.

“Сьогодні вийшли “Прилуки” (ракетний катер — УНІАН), якщо виведення сухопутної техніки проводиться вже півтора тижні, то цей корабель у нас піонер”, - сказав Коваль.

Він також зазначив, що вчора з Криму на материк було перебазовано вертоліт Ка-32 і Міг-29.

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За словами Коваля, згідно з досягнутими домовленостями один літак буде перебазований власним ходом - повітрям, інший в розібраному вигляді - сушею. Така ж процедура стосується і кораблів - один своїм ходом, два - за допомогою буксиру.

Коваль зазначив, що також крім кораблів буде виведено і український підводний човен “Запоріжжя”. Всього ж, як зазначив Коваль, на території Криму базувалося 70 кораблів ВМС України, з яких 21 бойовий, 40 допоміжних, а також кораблі, строк експлуатації яких за технічним станом завершився і вони потребують утилізації.

Коваль додав, що українським військовим відомством підписано відповідні документи з підприємствами на півострові, які мають утилізувати старі кораблі.

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Коваль також нагадав, що з Криму виведено 41 танк, стан яких залишається таким, який був коли вони стояли в боксах, чого не можна сказати про автомобільну техніку.

“Автомобілі знищені в повному розумінні цього слова”, - наголосив Коваль.

Довідка УНІАН. Після окупації Криму російськими військовими нелегітимна влада АРК 16 березня провела незаконний референдум і заявила, що майже 97% тих, хто взяв у ньому участь, проголосували за приєднання Криму до Росії.

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Через два дні президент РФ Володимир Путін і нелегітимні керівники кримської влади і Севастополя підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття до Росії Криму і утворення в складі РФ нових суб'єктів. Ще через кілька днів Рада Федерації Росії одноголосно схвалила анексію Криму.

Практично всі країни світу не визнали територіального розділення України, засудивши дії Кремля.

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