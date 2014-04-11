Україна має створити привабливу альтернативу путінській Росії - мер Праги

Про це він сказав під час 7-го Київського безпекового форуму в ході сесії «Як змінити історію: сила громадянського суспільства», повідомили УНІАН у прес-службі форуму.

За словами Гудечека, український народ, який повстав проти диктатури з прагненням краще жити, має продемонструвати можливість створення в регіоні такої країни, яка буде привабливою альтернативою Росії президента Володимира Путіна, тобто такої країни, де можливий багатосторонній діалог між владою та громадянським суспільством, при цьому Київ має бути в авангарді цього процесу.

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«Ви маєте можливість показати Росії як найбільшій країні цього регіону, що і в цій частині Європи можливо створити привабливу і альтернативну путінській Росії країну. І мати можливість для багатостороннього діалогу між владою і громадянським суспільством. Необхідно забезпечити рух у такому напрямку», - переконаний він.

Мер Праги навів паралелі між нинішніми подіями в Україні та народними виступами у 1989 році в Чехії, які призвели до розвалу комуністичного режиму та включення Чехії у євроатлантичні структури – «довгострокову та стратегічну мету для України».

Водночас, він вказав на те, що чеському народу відразу не вдалося використати ті можливості, які були в них для побудови ефективної та успішної держави. У своїх порадах, як уникнути помилок з «чеського досвіду», він, зокрема, вказав на те, що «та тональність, яка була під час революції – «ми не такі як вони» – призвела до того, що усі наші соціалістичні опоненти знову з часом набули певну силу».

На переконання Гудечека, ситуація в Україні, у порівнянні з чеською, зараз «значно гірша», оскільки «комуністи у вас були не 40, а 70 років», до того ж - радикалізоване суспільство, дуже складна економічна ситуація, відсутній єдиний лідер у суспільстві, а також чиниться «потужний тиск, який намагається повернути Україну у минуле».

«Єдину перевагу, яку я можу побачити, це сприятливий міжнародний клімат. Але питання, як довго це триватиме», - заявив Гудечек.

Мер Праги вважає, що в українському суспільстві має впроваджуватися діалог, оскільки «без діалогу у суспільстві немає демократії». «Дуже важливо також забезпечити верховенство права для всіх і захист майнових прав, чого ми не спостерігали у пострадянському суспільстві в ефектний спосіб», - підкреслив Гудечек.

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На його переконання, прагнення українського народу створити альтернативу путінській Росії потребують «великої громадянської мужності і забезпечення контактів із Заходом».

«Якщо у вас вистачить мужності на такий крок, то перш за все такий крок має розпочинатися саме з Києва, де найбільше розвинуто громадянське суспільство, університети, студентство, найкраще підґрунтя для плюралізму і суспільного дискурсу. Якщо це відбудеться, то Київ може стати ще раз «матір’ю міст руських», і це буде найкраще, що може статися для України, для Європи і, зрештою, для Росії також», - заявив мер Праги і завершив свій виступ словами: «Слава Україні!».