Комітет патріотичних сил Донбасу вимагає від уряду рішучих дій щодо сепаратистів

Як повідомили УНІАН у прес-службі комітету, КПСД констатує кризу влади в Донецькій області й кримінально-сепаратистський переворот, спрямований на повалення конституційного ладу й порушення цілісності країни.

«Дії сепаратистів, а також корумпованих представників влади і правоохоронних органів, що підтримали їх, є загрозою для миру в регіоні й можуть бути кваліфіковані як тероризм», - сказано в повідомленні.

Зазначається, що КПСД визнає, що відповідальність за ситуацію, що склалася, лежить на владі, які нічого не зробила для зміни корупційної державної системи, що довела людей до відчаю й посилила антидержавницькі настрої, а також ніяких зусиль не було зроблено й для реформування правоохоронних органів та їх очищення.

У зв'язку з цим КПСД «вимагає від уряду найрішучіших дій стосовно озброєної групи людей, які захоплюють будівлі відділів міліції в містах області, викрадають зброю й безвідповідально озброюють нею радикалів». «Ці дії не обумовлені політичними мотивами, це диверсійна група, що прикривається політичною ситуацією з метою заволодіння зброєю й дестабілізації ситуації», - підкреслено в повідомленні.

Водночас КПСД звертається до влади «з проханням не погіршувати ситуацію силовими діями стосовно людей, які захопили Донецьку державну обласну адміністрацію й висувають політичні вимоги».

«Комітет патріотичних сил Донбасу звертається до всіх політичних сторін конфлікту з пропозицією уникнути радикальних дій і перевести вирішення конфлікту в мирне русло», - зазначається в повідомленні.

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Довідка УНІАН. У Донецьку 15 березня російськомовні патріоти України, представлені різними громадськими й політичними організаціями, об'єдналися в Координаційний комітет патріотичних сил Донбасу. Створений комітет прийняв свій Маніфест, в якому визначено цілі створення комітету - запобігання розколу країни, захист Донецького регіону й недопущення втягування його в громадянський і військовий конфлікти, відновлення громадського порядку, громадянський діалог, збереження й дотримання прав і свобод громадян Донбасу.

Маніфест станом на 15 березня підписали більше 10 організацій: Донецька обласна організація ВГО «Комітет виборців України», Центр досліджень соціальних перспектив Донбасу, Донецький інститут інформації, Донецький інститут соціальних досліджень і політичного аналізу, благодійний фонд «Рука допомоги», Рада церков і релігійних організацій Донецької області, Центр релігійних досліджень і міжнародних духовних відносин, донецька обласна організація партії «Демократичний альянс» та інші.