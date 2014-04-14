Керівником сепаратистів виявився російський піарник

Саме йому належить телефонний номер, вказаний СБУ у записах. Там він називається "Олександр з Росії".

Саме цей номер нам надали декілька незалежних один від одного російських журналістів. Про це пише УП.

Крім того, голос людини з записів СБУ дуже схожий на голос Олександра Бородая, записаного на одному з відео, які він записував як політолог.

Одне з таких відео датоване 21 лютого цього року, коли після розстрілу на Майдані, було підписано угоду між опозицією і Януковичем.

Відео називається "Как разделить Украину". В ньому Бородай розповідає, що добре знає Україну і багато по ній їздив.

Як розповідають "Українській правді" кілька незалежних одне від одного джерел, знайомих з російською політикою, Бородай є піарником, який опікувався "питанням Криму", а тепер займається "питанням Донецька".

Джерела УП характеризують його, як людину, яка "возила Аксьонова в Кремль".