У Слов'янську закриті майже всі ювелірні магазини і банки - ЗМІ
11:14, 21 квітня 2014Політика
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У Слов'янську Донецької області закрилися практично всі банки і ювелірні магазини.
У Слов'янську закриті майже всі ювелірні магазини і банки - ЗМІ/ REUTERS
Крім цього, мародери періодично грабують продуктові точки, повідомляють Новини Донбасу.
Як повідомляв УНІАН, після анексії Криму РФ не залишила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні.
12-13 квітня російські озброєні бойовики почали провокувати сутички на південному сході України і захоплювати адміністративні будівлі. Зокрема, 12 квітня сепаратисти захопили будівлі міліції і СБУ в Слов'янську.
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