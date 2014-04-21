У Слов'янську закриті майже всі ювелірні магазини і банки - ЗМІ

Крім цього, мародери періодично грабують продуктові точки, повідомляють Новини Донбасу.

Як повідомляв УНІАН, після анексії Криму РФ не залишила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні.

12-13 квітня російські озброєні бойовики почали провокувати сутички на південному сході України і захоплювати адміністративні будівлі. Зокрема, 12 квітня сепаратисти захопили будівлі міліції і СБУ в Слов'янську.