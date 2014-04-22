"Народний мер" Слов'янська: в місті немає російських військових

"Тут немає жодного представника Збройних сил Росії або її державних структур", - заявив він у понеділок, відповідаючи на питання журналістів, пише РИА Новости.

За словами Пономарьова, Слов'янськ приїхали його колишні товариші по службі ще за Радянської армії.

"Я сам колишній військовослужбовець, вони мої старі друзі, прийшли до мене на допомогу. Не тільки з Росії, але і з Молдови, Казахстану, України", - сказав лідер ополченців.

За словами Пономарьова, він служив у Радянській армії, потім у Військово-морському флоті, брав участь у спеціальних операціях і звільнився в 1992 році.