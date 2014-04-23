У Слов'янську за минулі десять днів - 12 постраждалих з вогнепальними пораненнями

Про це повідомила начальник відділу охорони здоров'я Слов'янської міської ради Олена Джим. За її словами, всі лікувально-профілактичні заклади міста працюють у штатному режимі, передають Новости Донбасса.

Як повідомила Джим, госпіталізованих в даний час в лікувальних установах Слов'янська перебуває сім осіб. Вони отримують все необхідне лікування в повному обсязі. Двоє постраждалих, у зв'язку з тяжкістю стану, переведені в лікувальні установи Донецька і один чоловік перебуває на лікуванні в Харкові.Читайте такожУ Горлівці чоловік в кав'ярні розстріляв двох осіб

Один постраждалий вже виписаний з лікарні у зв'язку з одужанням. За офіційними даними, одна людина померла через 10 хвилин після надходження в травматологічне відділення лікарні ім. Леніна, повідомляє slavgorod.com.ua.