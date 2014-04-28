Швейцарія скликає спеціальне засідання ради ОБСЄ щодо ситуації в Україні

Швейцарія, яка головує нині в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), оголосила про скликання чергового спеціального засідання постійної ради.

Про це повідомив ИТАР-ТАСС прес-секретар швейцарської місії при ОБСЄ Роланд Блесс. Однією з центральних тем засідання ради, найімовірніше, стане також ситуація із затриманням під Слов'янськом наприкінці минулого тижня неозброєних військових спостерігачів від кількох країн ОБСЄ. Вони перебували на території України на запрошення київської влади відповідно до норм Віденського документа із заходів підвищення довіри у військовій сфері. При цьому вісім військових фахівців не представляли саму ОБСЄ, а були направлені до України оборонними відомствами своїх країн - Німеччини, Данії, Польщі, Чехії і Швеції. Спостерігача від Швеції, який хворіє на діабет, було відпущено на волю 27 квітня у зв'язку із станом здоров'я.

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Згідно із женевськими домовленостями, досягнутими главами зовнішньополітичних відомств Росії, США, ЄС і України, ОБСЄ повинна стати одним з головних інструментів сприяння врегулюванню ситуації в Україні. Ця робота здійснюватиметься, зокрема, співробітниками спеціальної моніторингової місії організації, кількість якої планується вже найближчим часом довести до максимально можливої цифри 500 осіб.

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Як повідомляв УНІАН, 25 квітня в Слов'янську терористи захопили автобус, в якому було 8 представників ОБСЄ, 5 представників Збройних сил України і водій. За даними Міноборони Німеччини, у складі неозброєної місії, затриманої в Слов'янську, - троє військових спостерігачів з Німеччини, один німецький військовий перекладач і четверо військових спостерігачів з Данії, Чехії, Польщі і Швеції.

Бойовики заявили про намір обміняти їх «на наших полонених, зокрема, на (заарештованого «народного губернатора» Донецька) Павла Губарєва».

27 квітня терористи звільнили одного з восьми захоплених військових інспекторів ОБСЄ.