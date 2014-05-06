"Свобода" вважає, що не можна проводити референдум під дулами автоматів, як у Криму

Про це заявив лідер партії Олег Тягнибок, коментуючи рішення, прийняті народними депутатами у вівторок, 6 травня, на закритому засіданні Верховної Ради.

«Неприпустимо проводити будь-які референдуми або опитування під дулами автоматів і фактично повторювати кримський сценарій з псевдореферендумом», - підкреслив Тягнибок. За словами кандидата в президенти, фракція «Свободи» не голосувала за цю ініціативу Кабміну, яка в підсумку не була підтримана парламентом.

«Коли ще не завершена антитерористична операція, проводити опитування - неправильно, тому що це може призвести до ще більшого загострення ситуації», - вважає лідер «Свободи».

Читайте такожУ Донецькій області надрукували 3,2 млн бюлетенів на "референдум" - ЗМІПри цьому, за його словами, антитерористична операція затягується і відбувається з недостатньою рішучістю, тому на закритому засіданні парламенту депутати ухвалили практично всі рішення, необхідні силовикам для її успішного завершення, а також проведення президентських виборів.

«На прохання силовиків сьогодні український парламент прийняв практично всі рішення, про які вони просили. Тому сподіваюся, що антитерористична операція завершиться якомога швидше, і вже найближчим часом на сході країни буде забезпечений порядок і дотримання законності», - заявив Тягнибок.