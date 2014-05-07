Ештон: ЄС готовий до нових санкцій проти Росії



"Будь-які додаткові кроки, які дестабілізують ситуацію в Україні, призведуть до додаткових, далекосяжних наслідків для наших відносин у широкому колі аспектів", - сказала Ештон у Вашингтоні після зустрічі з держсекретарем США Джоном Керрі, наводить її слова РИА Новости.

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Коментуючи силову операцію української влади проти прихильників федералізації на сході країни, Ештон сказала: "Ми відзначаємо, що Україна має право захищати свою територіальну цілісність".

За її словами, ЄС і США вітають проведення президентських виборів в Україні 25 травня.