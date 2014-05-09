Загиблих і поранених серед військових ЗСУ в ході боїв у Маріуполі немає - Міноборони
Загиблих та поранених серед військовослужбовців Збройних сил України в ході боїв у Маріуполі під час проведення антитерористичної операції немає.
Про це УНІАН повідомив начальник Управління преси та інформації Міністерства оборони України Богдан Сеник.
«На даний час ані загиблих, ані поранених серед військовослужбовців Збройних сил, які перебувають у Маріуполі, немає», - сказав він.
Сеник додав, що військовослужбовців не беруть безпосередньої участі в АТО, а стоять для прикриття основних сил, що задіяні в операції, контролюють блокпости на під’їздах до міста.
Як повідомляв УНІАН, захоплену сепаратистами 24 квітня Маріупольську міськраду було звільнено вранці 7 травня. Під час спецоперації із звільнення міськради затримано кілька осіб.
Того ж дня міністр внутрішніх справ Аваков заявив, що в результаті операції ситуацію в Маріуполі взято під контроль.Читайте такожУ Маріуполі близько 20 терористів було знищено, 4 взяті у полон - Аваков
Сьогодні маріупольський сайт 0629 повідомив, що в центрі міста близько 10.30 почалася перестрілка біля управління міліції і військової частини Нацгвардії України.
Пізніше повідомлялося, що в Маріуполі загорівся перший поверх міськради, до міста увійшла українська бронетехніка.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці в Facebook написав, що сьогодні в Маріуполі близько 60 озброєних терористів атакували міськвідділ міліції. Нападники вчинили спробу захопити будівлю без будь-яких попередніх вимог. В будівлі розпочався бій, який перейшов у повномасштабне бойове зіткнення.
В результаті бою було вбито близько 20 терористів, ще чотирьох взято в полон.
Він також додав, що одного правоохоронця застрелили і п’ятьох було поранено.