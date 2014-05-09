Загиблих і поранених серед військових ЗСУ в ході боїв у Маріуполі немає - Міноборони

Про це УНІАН повідомив начальник Управління преси та інформації Міністерства оборони України Богдан Сеник.

«На даний час ані загиблих, ані поранених серед військовослужбовців Збройних сил, які перебувають у Маріуполі, немає», - сказав він.

Сеник додав, що військовослужбовців не беруть безпосередньої участі в АТО, а стоять для прикриття основних сил, що задіяні в операції, контролюють блокпости на під’їздах до міста.

Як повідомляв УНІАН, захоплену сепаратистами 24 квітня Маріупольську міськраду було звільнено вранці 7 травня. Під час спецоперації із звільнення міськради затримано кілька осіб.

Того ж дня міністр внутрішніх справ Аваков заявив, що в результаті операції ситуацію в Маріуполі взято під контроль.Читайте такожУ Маріуполі близько 20 терористів було знищено, 4 взяті у полон - Аваков

Сьогодні маріупольський сайт 0629 повідомив, що в центрі міста близько 10.30 почалася перестрілка біля управління міліції і військової частини Нацгвардії України.

Пізніше повідомлялося, що в Маріуполі загорівся перший поверх міськради, до міста увійшла українська бронетехніка.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці в Facebook написав, що сьогодні в Маріуполі близько 60 озброєних терористів атакували міськвідділ міліції. Нападники вчинили спробу захопити будівлю без будь-яких попередніх вимог. В будівлі розпочався бій, який перейшов у повномасштабне бойове зіткнення.

В результаті бою було вбито близько 20 терористів, ще чотирьох взято в полон.

Він також додав, що одного правоохоронця застрелили і п’ятьох було поранено.