У Кремлі знають, що більшість жителів Донбасу не хоче приєднання до РФ - депутат Держдуми

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на прес-конференції в Москві сказав депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов.

"Є соціологічний моніторинг, цей соціологічний моніторинг я бачив у Москві, який є у розпорядженні адміністрації президента. Також я бачив цифри, які є в Києві, - вони збігаються, розбіжності на рівні нюансів", - сказав Пономарьов.

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Він повідомив, що опитування показують, що в березні в Донецькій області приєднання до РФ підтримували 20-25%, а інші займали різні проукраїнські позиції - 20-25% за федералізацію, 30-35% за унітарну Україну.

За його словами, після подій у Слов'янську рівень підтримки приєднання до РФ почав падати, і до середини квітня становив 15-17%, проте після подій в Одесі і Маріуполі, коли люди почали проектувати на себе ситуацію: "війна наближається до нашого будинку", - цей показник почав знову збільшуватися.

"Виходить, єдиним джерелом влади є Донецька республіка, а джерелом сили Донецької республіки є Росія з погляду публічного сприйняття. Люди хочуть, щоб цей хаос закінчився, і крові більше не було. Тому частка людей, які прийшли на референдум почала зростати", - сказав Пономарьов.

При цьому він підкреслив, що робочі люди чітко виступають за Україну.

"Значна частина пролетаріату Донбасу, вона проти приєднання до Росії, перш за все, саме гірники", - сказав він.

За словами Пономарьова, існує офіційна позиція союзу гірників Донбасу, яка відображає позицію робітничого класу.

"Є офіційна позиція Незалежної профспілки гірників Донбасу, які проти приєднання до Росії. Тому що в Росії у сусідній Ростовській області шахти закриті. Якщо шахти на Донбасі працюють, то люди це бачать", - відзначив він.