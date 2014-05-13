Сепаратисти в Маріуполі вимагають відставки місцевого мера - ЗМІ

Про це повідомляє сайт Маріуполя 0629.

У повідомленні сказано, що під час зустрічі мера Маріуполя Юрія Хотлубея, начальника міськуправління міліції Олега Моргуна та директорів місцевих медпідприємств зі студентами ПДТУ, в зал увійшли сепаратисти від ДНР і вимагали дати їм слово.

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Так, представниця проросійських сил Інна заявила, що "мер повинен піти у відставку". Так як, на думку сепаратистів, "він прогульник і не виконує своїх службових обов'язків". На що Хотлубей відповів:

"Як я можу працювати в міськраді, якщо ви її заблокували?"

Далі розмова тривала на підвищених тонах, і, невдовзі було запропоновано пройти в деканат і там продовжувати бесіду, щоб не наражати на небезпеку студентів.

Крім цього, начальник місцевої міліції Олег Моргун, на питання сепаратистів про те, на чиїй стороні знаходяться правоохоронці, заявив, що "міліція з народом".