Азаров бачить, що діло йде до анархії

Постанова уряду, що дозволяє не виконувати незаконні рішення судів, може призвести до анархії в державі, вважає народний депутат, член політради Партії регіонів Микола АЗАРОВ.

«Нинішня влада продовжує створювати жахливі для будь-якої держави прецеденти. Чергове рішення Кабінету Міністрів, що дозволяє органам державної влади не виконувати рішення суду, може призвести до правового беззаконня в країні. На мій погляд, і Прокуратура, і Верховний Суд, і Президент України мають дати оцінку такому рішенню Кабміну», - вважає М.АЗАРОВ, повідомили УНІАН в прес-службі.

Він переконаний, що ніхто не має права не виконувати рішення судів. «Рішення суду обов`язкові до виконання. Це стосується не тільки громадян, але й різних організацій і, в першу чергу державних органів, які повинні служити прикладом законослухняності», - наголосив він.

М.АЗАРОВ вважає, що якщо хтось не згоден з судовим рішенням, то існує процедура оскарження. «Але не виконувати рішення суду - нонсенс. Якщо ми прагнемо до побудови правової держави, то не маємо права ігнорувати рішення судового органу, це шлях до анархії і правового беззаконня в державі. Подібні провокації закладають в свідомість людей розуміння того, що рішення суду можна не виконувати, що держава може не захистити людину, його право», - заявив М.АЗАРОВ.

Він вважає, що прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, по суті, надала чиновникам можливість «ігнорувати закон і виправдовувати свої дії нібито неправомірним судовим рішенням».

М.АЗАРОВ зазначив, що коли він був членом уряду, то і його, і колег обурювали рішення деяких судів, «і ми вимагали від юридичних служб, Міністерства юстиції оскаржувати ці рішення». «Але ми, щоб відмінити неправомірне, на наш погляд, рішення, діяли в рамках закону. Рішення ж Кабміну ставить урядовця над законом, а, враховуючи, які люди прийшли до виконавчої влади, можна говорити про те, що законність в Україні у великій небезпеці», - наголосив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України 23 січня прийняв постанову, що дозволяє не виконувати явно неправомірні рішення судів.

У свою чергу, міністр юстиції Микола ОНІЩУК зазначив, що в постанові чітко зазначено, що в подібних випадках державні органи, зокрема податкові і митні, зобов`язані негайно звертатися до апеляційних судів для оскарження таких рішень. “Органи держави зобов`язані негайно звертатися до апеляційних судів, якщо йдеться про рішення місцевих судів, скасовувати їх, вносити подання міністру юстиції щодо внесення ним подання до Вищої ради юстиції для припинення діяльності таких суддів. Тобто, за порушення присяги звільняти їх з посад”, - сказав міністр.