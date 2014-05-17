Керрі: кримські татари опинилися в небезпеці після анексії Криму Росією

Державний секретар США Джон Керрі у заяві до 70-х роковин депортації кримських татар Сталіним наголосив на небезпеці, в якій опинилася кримськотатарська громада нині після анексії півострова Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві Держсекретаря США.

«Список утисків прав людини, які мають місце сьогодні у Криму, є довгим і розширюється з кожним тижнем. Вбивства, побиття, викрадення кримських татар та інших стали реаліями життя. Місцева «влада» оголосила, що кримські татари мають залишити оселі і відмовитись від землі. Кримських татар утискають за те, що вони говорять рідною мовою, а лідеру громади Мустафі Джемілєву заборонили повертатися та батьківщину протягом п'яти років", - наголошується у заяві Держсектераря США.

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Керрі також зазначив, що тисячі кримських татар залишили Крим, побоюючись за свою безпеку. "Ті, хто залишився, постали перед майбутнім з репресіями, дискримінацією, цензурою, обмеженнями свободи на мирні акції і зборони і криміналізацією виявів протесту", - говориться в заяві, розміщеній на сайті Держдепартаменту.

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Керрі також нагадав, що насильницька депортація Сталіним 230 тисяч кримських татар в 1944 році причинила неймовірні страждання цьому народові. Ті, кого довезли живим до Середньої Азії, Уралу та Сибіру опинилися в ситуації голоду, хвороб і репресій. В заяві говориться, що маже половина з депортованих померла в період між 1944 та 1947 роками, а багато кримських татар і досі перебувають у вигнанні, так і не змігши повернутися до Криму.