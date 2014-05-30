Бойовики встановили підбиту «Нону» на автоплатформу й обстрілюють житлові квартали Слов’янська

13:34, 30 травня 2014
Політика
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Про це розповів керівник оперативної групи з інформування АТО Владислав Селезньов.

REUTERS

Бойовики у Слов’янську обстрілюють житлові квартали з артилерійської установки «Нона».

Про це УНІАН повідомив керівник оперативної групи з інформування АТО Владислав Селезньов.

«Активна фаза антитерористичної операції триває, використовуються усі засоби для забезпечення поставлених завдань у визначених районах», - повідомив він.

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«У нас є певні складнощі зі Слов’янськом, які пов’язані з діями диверсійних груп бандитів, які встановили на автомобільну платформу артилерійську установку «Нона» та з її допомогою обстрілюють житлові квартали Слов’янська», - зазначив він.

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Селезньов додав, що «Нона» була пошкоджена під час спеціальної операції українських силовиків, в неї була пошкоджена ходова частина, «зараз вона знову несе смерть, обстрілюючи бойові позиції українських силовиків».

Як сказав він під час брифінгу телефоном, є повідомлення про те, що снаряд потрапив у стіну лікарні.

Селезньов наголосив, що бойовики намагаються дискредитувати українських військових, проте українські військові за жодних обставин не обстрілюють житлові квартали та мирних жителів міста.

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