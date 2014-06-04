Росіяни влаштовують круїзи Чорним морем, ігноруючи міжнародні норми і українські закони

Українські дипломати розпочали моніторинг транспортних компаній, які порушують Закон України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" та резолюцію Генеральної асамблеї ООН від 27 березня 2014 року в зв'язку з анексією Криму.

Експерти будуть вносити порушників до відкритого "чорного списку" на власному сайті і вимагатимуть від державних органів України та міжнародних організацій реагування на такі дії аж до арешту майна та судового переслідування цих компаній.

Першим номером списку став теплохід "Адріана", що виконує рейси для російської круїзної компанії Black & Baltic Seas cruise, і який зайшов 30-го травня до окупованого порту Ялта. Як стало відомо "Майдану закордонних справ", російська круїзна компанія Black & Baltic Seas cruise ("Чорноморсько-балтійська круїзна компанія", дочірня компанія туроператора "Експо-тур") організувала в 2014 році круїз "П'ять курортних столиць Чорного моря". Програмою круїзу передбачені заходи в порти Сочі, Новоросійськ, Севастополь, Стамбул, Ялта на теплоході "АДРІАНА".

Теплохід вийшов у перший круїз цього сезону з порту Сочі 25 травня 2014 і попрямував до порту Стамбул, куди прибув 27 травня 2014 близько 15:00. Зі Стамбула, після дводенної стоянки, судно 29 травня прибуло в окуповані українські порти Ялта і Севастополь. Надалі планується регулярна щотижнева організація кільцевих круїзів цього судна.

Таким чином, фрахтувальник судна, круїзна компанія Black & Baltic Seas cruise (Санкт-Петербург, РФ), фактично планує організувати морське пасажирське сполучення між окупованими українськими портами Севастополь і Ялта і турецьким портом Стамбул. Це, наголошують дипломати, є грубим порушенням Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України". Крім того, 300 пасажирів і 100 членів екіпажу теплохода фактично стали порушниками прикордонного режиму України.

Одночасно цю ситуацію можна розглядати як ігнорування всіма учасниками організації круїзу резолюції Генеральної асамблеї ООН від 27 березня 2014 року в зв'язку з анексією Криму. Як відомо, в ній Генасамблея, зокрема, закликала держави та міжнародні організації, в тому числі IMO, що є структурою ООН, не визнавати зміну статусу Криму і Севастополя та утриматися від дій, які можуть інтерпретуватися як визнання змін цього статусу. У зв'язку з цим організація "Майдан закордонних справ" направила відповідний лист в Міністерство закордонних справ України з вимогою надіслати ноти уповноваженим органам Турецької Республіки, державі прапора судна - Федерації Сент-Кітс і Невіс, а також Міжнародній морській організації (IMO).