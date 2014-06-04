Порошенко не виключає, що може зустрітися з Путіним у Нормандії

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Порошенко сьогодні на брифінгу, відповідаючи на запитання, чи можлива така зустріч завтра.

“По-перше, я завтра Путіна у Нормандії не побачу. Я завтра побачу Меркель (канцлера ФНГ Ангелу Меркель - УНІАН) у Берліні. Зустрічі в Нормандії відбудуться післязавтра. Буде день, буде їжа”, - сказав Порошенко.

Він нагадав, що у нього у графіку на п'ятницю є низка зустрічей з лідерами європейських та світових держав, і за підсумками цих зустрічей можна буде говорити про подальший розвиток подій.

“Тоді можна буде говорити про подальший розвиток сценарію по відношенню до Росії”, - сказав Порошенко.

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“У нас в графіку зустрічі з Путіним не передбачено станом на зараз. Я не виключаю, що вона може відбутися в тому чи іншому форматі, і давайте ми будемо це коментувати тоді, коли буде інформація і будуть підстави”, - сказав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко 6 червня здійснить візит до Франції на запрошення французького президента Франсуа Олланда з метою участі у міжнародних заходах з нагоди відзначення 70-ї річниці висадки десанту антигітлерівської коаліції в 1944 році у Нормандії.

Планується, що Порошенко буде присутній разом із главами 18 держав на урочистому обіді від імені президента Франції у замку Бенувіль (Нормандія).

Після цього Порошенко візьме участь в офіційній пам'ятній церемонії, яка буде проведена у розташованому на атлантичному узбережжі місті Уістреам, де 70 років тому пішли в наступ британські морські піхотинці спільно із загоном французів.

На ці заходи до Нормандії запрошено і Путіна.