Нацгвардія повідомляє про затримання російських журналістів, які шпигували в зоні АТО

6 червня військовослужбовцями Національної гвардії України, поблизу до одного з блокпостів в зоні проведення АТО, за підозрою у вчиненні спостереження та зборі інформації за організацією служби на блокпості були затримані двоє журналістів російського видання «Звезда», які мали при собі документи, що підтверджують акредитацію при самопроголошеній «Донецькій народній республіці».

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Нацгвардії.

Затримані особи були передані представникам Служби безпеки України для уточнення обставин та мети перебування поблизу блок посту.

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Наразі обставини події з’ясовуються СБУ.

Як повідомляв УНІАН, РФ у березні 2014 року, зневаживши всі міжнародні договори, анексувала український Крим і продовжує дестабілізувати обстановку на сході України, посилаючи туди озброєних терористів.