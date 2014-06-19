Більшість читачів УНІАН вважають, що повернення Криму і мир на сході - питання часу

Про це свідчить опитування "Що Україна має робити з біженцями з окупованих чи охоплених війною територій?", проведене УНІАН у соцмережі Вконтакте.

Читайте такожПроросійські волонтери обіцяли відправити біженців з Донбасу до Криму, а вивезли під Вороніж - ЗМІ

Абсолютна більшість опитаних не є байдужими до долі біженців.

Майже третина (29.9%) вважають, що біженцям потрібно надати можливість набути нове майно та дім, осісти у новій місцевості України назавжди, тому що біженці втратили свій рідний дім назавжди або надовго.

Натомість більшість читачів (56.9%) вірять, що відновлення мирного життя у гарячих точках та повернення окупованих територій - питання часу, а біженцям необхідно надати тимчасове помешкання та засоби для життя.

"Надати можливість безпечно залишити «гарячі точки», решта – клопіт самих людей" - так думають усього 6.7% опитаних користувачів.

Натомість не виявили жодного співчуття до біженців усього 6,5% - на їхню думку, потрібно не приймати біженців, а питання захисту свого майна і дому - то їхня проблема.