За останню добу терористи на Донбасі порушили режим припинення вогню понад 30 разів - Порошенко

За останню добу терористи на сході України порушили режим припинення вогню понад 30 разів.

Про це повідомив президент України Петро Порошенко сьогодні під час телефонної розмови з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, в ході якої поінформував про ситуацію на сході України.

Зокрема, як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, за словами Порошенка, незважаючи на припинення вогню в рамках його мирного плану, бойовики не склали зброю і продовжують обстріл блокпостів та опорних пунктів українських Збройних сил. "За останні 24 години терористи 9 разів обстріляли українських військових. Усього ж бойовики порушили режим припинення вогню 31 раз", - повідомив Порошенко.

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Президент проінформував федерального канцлера про те, що так звані лідери сепаратистів не визнають умов припинення вогню і несуть за це повну відповідальність. Порошенко також повідомив, що офіційно запропонував російській стороні направити своїх інспекторів до Спостережної місії ОБСЄ, щоб засвідчити повне виконання режиму припинення вогню з українського боку.

Співрозмовники торкнулися також роботи Тристоронньої контактної групи в Донецьку за участю колишнього президента Леоніда Кучми, спеціального представника діючого голови ОБСЄ Хайді Тальявіні та надзвичайного і повноважного посла Російської Федерації в Україні Михайла Зурабова.

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Федеральний канцлер позитивно оцінила роботу Тристоронньої контактної групи і висловила сподівання, що не лише офіційний Київ, але й усі сторони докладатимуть максимум зусиль для досягнення миру.

Меркель також проінформувала Порошенка про візит до Києва федерального міністра закордонних справ Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайера, який відбудеться 24 червня. Канцлер висловила підтримку мирного плану президента України і запропонувала провести у середу телефонну конференцію у форматі, започаткованому в Нормандії.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні увечері речник інформаційного центру РНБО України Володимир Чеповий заявляв, що з 09.00 до 17.00 понеділка випадків застосування зброї на Донбасі не зафіксовано.