За останню добу терористи на Донбасі порушили режим припинення вогню понад 30 разів - Порошенко
Президент проінформував федерального канцлера Німеччини про те, що так звані лідери сепаратистів не визнають умов припинення вогню і несуть за це повну відповідальність.
За останню добу терористи на сході України порушили режим припинення вогню понад 30 разів.
Про це повідомив президент України Петро Порошенко сьогодні під час телефонної розмови з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, в ході якої поінформував про ситуацію на сході України.
Зокрема, як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, за словами Порошенка, незважаючи на припинення вогню в рамках його мирного плану, бойовики не склали зброю і продовжують обстріл блокпостів та опорних пунктів українських Збройних сил. "За останні 24 години терористи 9 разів обстріляли українських військових. Усього ж бойовики порушили режим припинення вогню 31 раз", - повідомив Порошенко.
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Президент проінформував федерального канцлера про те, що так звані лідери сепаратистів не визнають умов припинення вогню і несуть за це повну відповідальність. Порошенко також повідомив, що офіційно запропонував російській стороні направити своїх інспекторів до Спостережної місії ОБСЄ, щоб засвідчити повне виконання режиму припинення вогню з українського боку.
Співрозмовники торкнулися також роботи Тристоронньої контактної групи в Донецьку за участю колишнього президента Леоніда Кучми, спеціального представника діючого голови ОБСЄ Хайді Тальявіні та надзвичайного і повноважного посла Російської Федерації в Україні Михайла Зурабова.
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Федеральний канцлер позитивно оцінила роботу Тристоронньої контактної групи і висловила сподівання, що не лише офіційний Київ, але й усі сторони докладатимуть максимум зусиль для досягнення миру.
Меркель також проінформувала Порошенка про візит до Києва федерального міністра закордонних справ Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайера, який відбудеться 24 червня. Канцлер висловила підтримку мирного плану президента України і запропонувала провести у середу телефонну конференцію у форматі, започаткованому в Нормандії.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні увечері речник інформаційного центру РНБО України Володимир Чеповий заявляв, що з 09.00 до 17.00 понеділка випадків застосування зброї на Донбасі не зафіксовано.