В останні роки зросла кількість українців, які відчувають себе європейцями - дослідження

Про це свідчать результати загальнонаціонального дослідження громадської думки населення України, представленого сьогодні на круглому столі «Україна після підписання Угоди про асоціацію з ЄС: виклики, проблеми, перспективи».

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«Так, в 2008 році 25% громадян вважали себе європейцями і 70% - ні, у травні 2014 року - 38% та 54% відповідно, що свідчить про наявність позитивної динаміки», - сказала директор Фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» Ірина Бекешкіна.

У регіональному розподілі найбільше тих, хто вважає себе європейцями, серед жителів Заходу (59%), а найменше - серед жителів Донбасу (11%). В Центрі відчувають себе європейцями 43%, не відчувають 47%, на Півдні - 38% та 50,5%, на Сході - 28,5% та 63%, на Донбасі 11% та 82% відповідно. У віковому розподілі найбільше тих, хто ідентифікує себе європейцем - серед представників вікової групи 40-49 років.

Дослідження проведено Фондом «Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва» разом з Центром ім. Разумкова з 14 по 18 травня 2014 року. Опитування проводилося в усіх регіонах України, за винятком Криму. Всього було опитано 2011 респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Дослідження здійснено за проектом «Громадський соціологічний консорціум» за фінансової підтримки Європейського Союзу.