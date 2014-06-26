В останні роки зросла кількість українців, які відчувають себе європейцями - дослідження
Впродовж останніх років відбувається поступове зростання кількості українців, які відчувають себе європейцями.
Про це свідчать результати загальнонаціонального дослідження громадської думки населення України, представленого сьогодні на круглому столі «Україна після підписання Угоди про асоціацію з ЄС: виклики, проблеми, перспективи».
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«Так, в 2008 році 25% громадян вважали себе європейцями і 70% - ні, у травні 2014 року - 38% та 54% відповідно, що свідчить про наявність позитивної динаміки», - сказала директор Фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» Ірина Бекешкіна.
У регіональному розподілі найбільше тих, хто вважає себе європейцями, серед жителів Заходу (59%), а найменше - серед жителів Донбасу (11%). В Центрі відчувають себе європейцями 43%, не відчувають 47%, на Півдні - 38% та 50,5%, на Сході - 28,5% та 63%, на Донбасі 11% та 82% відповідно. У віковому розподілі найбільше тих, хто ідентифікує себе європейцем - серед представників вікової групи 40-49 років.
Дослідження проведено Фондом «Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва» разом з Центром ім. Разумкова з 14 по 18 травня 2014 року. Опитування проводилося в усіх регіонах України, за винятком Криму. Всього було опитано 2011 респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Дослідження здійснено за проектом «Громадський соціологічний консорціум» за фінансової підтримки Європейського Союзу.