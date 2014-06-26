Затримані у Дніпропетровську терористи планували напади на Філатова та Яроша

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Дніпропетровську повідомив Філатов.

За його словами, з однієї з “народних республік” до Дніпропетровська терористи завезли вибухівку і почали виготовляти фугас. Навіть визначили місця закладки.

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“Першочерговими цілями нападів були я та керівник батальйону “Дніпро”. Також у списку значився Ярош. Але Ярош сам не знає, де він буде наступної хвилини, тому плани терористів не мали сенсу”, - зазначив Філатов.

Він також повідомив, що у планах терористів були підриви ешелонів з військовою технікою у напрямку зони АТО та підрив трансформаторів з метою залишити Дніпропетровськ без світла та води.

За словами заступника голови ОДА, всі плани та наміри терористів запротокольовані. Він також повідомив, що всього до терористичної групи входило 16 людей, з них 6 затриманих відповідали за “силовий блок” групи — зброя, стеження, фінанси.

Філатов також зазначив, що члени групи познайомилися один з одним в соціальних мережах та на сепаратистських мітингах. Зокрема, в соціальних мережах вони намагалися збирати кошти для протиправних дій, вербувати нових членів до своєї організації.

Представник облдержадміністрації також заявив, що був частково ознайомлений зі спецоперацією, яку проводило у Дніпропетровську УСБУ. Він також відзначив високий професійний рівень проведення цієї спецоперації.

Як повідомляв УНІАН, 24 червня у Дніпропетровську Служба безпеки України викрила та затримала злочинну групу в складі шістьох місцевих жителів, які готували теракти і вербували громадян України для участі у збройних бандформуваннях на сході держави.

Зі слів затриманих, їхньою метою було створення «Дніпропетровської народної республіки» на підтримку терористів, котрі діють у Луганській і Донецькій областях, і з якими вони підтримували прямі контакти.

Під час обшуків в помешканнях затриманих правоохоронці вилучили вибухівку, вогнепальну зброю, гранати, план-схеми вчинення терористичних актів у Дніпропетровську, листівки із закликами до насильницької зміни влади та порушення територіальної цілісності України.

Слідчими Управління СБУ у Дніпропетровській області розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч.2 ст.258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.