Турчинов: дії військових на сході є результативними і схід буде повністю очищений від терористів

Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов вважає, що дії військових на сході є результативними і схід України буде повністю очищений від терористів.

Як передає кореспондент УНІАН, під час засідання парламенту голова ВР зазначив, що Збройні Сили України на Національна гвардія продовжують активний наступ на терористів і злочинців.Читайте такожУкраїнська армія готова знищувати терористів, якщо вони не складуть зброю - Коваль

“Дії наших військових достатньо ефективні і результативні. Я маю переконання, що саме завдяки активним діям наших Збройних Сил, Національної гвардії, ми повністю розчистимо від терористів і звільнимо від загарбників схід нашої країни. І Донецька, і Луганські області знову будуть жити в мирі працювати разом на майбутню сильну Україну”, - наголосив Турчинов.