До Луганська в'їхали 8 КамАЗів та 4 автобуси з терористами зі Слов'янська - активіст

До Луганська сьогодні в'їхали 8 КамАЗів та 4 автобуси з бойовиками зі Слов'янська.

Про це кореспонденту УНІАН заявив голова громадської організації - Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снєгирьов, який запевнив, що цю інформацію йому передають безпосередньо з місць події члени його громадської організації, які є очевидцями того, що відбувається.

За його словами учора, 5 липня, до Луганська в'їхали 10 КамАЗів з бойовиками.

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Крім того, із джерел, близьких до самопроголошеної «Луганської народної республіки» стало відомо, що в Луганську бойовики очікують на візит «головнокомандувача» Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) - головного керівника сепаратистів південного сходу України.

Снєгирьов впевнений, що з усього випливає, що не Донецьк буде опорним місцем для бойовиків, а Луганськ, тим більше територіально Луганськ ближче знаходиться до українсько-російського кордону, лише в 30-40 км від міста.