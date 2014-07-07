З колони "Стрілка" вціліла лише мала частина, а бойовиків залишили без "зарплати" - джерело

18:48, 07 липня 2014
Політика
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Сили АТО розбомбили більшу частину колони бойовиків, яка виїжджала зі Словянська і Краматорська. 

Як повідомляє військовий журналіст Костянтин Машовець у своєму Facebook, посилаючись на дані інформованих джерел серед бойовиків, всього зі Слов'янська і Краматорська виїхало більше 1000 чоловік, не рахуючи 2 роти прикриття, які майже відразу поздавалися. 

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Станом на 3-4 липня у терористів було 18 танків (разом з пам'ятниками), близько 30 БМП-БТР-БРДМ-БМД і 12 ЗУ. Повідомляється, що танки втратили всі, вивезли тільки один, але і він не дістався до місця призначення. 

Допис by Konstantin Mashovets.

До Донецька після обстрілу військовими дісталися менше 700 чоловік.  З техніки у бойовиків Стрєлкова залишилося 1-2 БРДМ, 3 БМП, 3 БМД, 2 Нони, 2-3 БТР, 1 тягач з ЗУ, 1 танк, який, очевидно, зламався по дорозі, 3 вантажівки, 2 "Гради". 

Також повідомляється, що терористи незадоволені, адже вони в поспіху або навмисно залишили готівку, і тепер  "Стрілку" дали 5 днів, щоб знайти гроші. Також українським військовим дісталися бронежилети та численні боєприпаси. Терористи, які вціліли, заявили Стрілку, що поки не отримають гроші, воювати не будуть, повідомило джерело.

Допис by Konstantin Mashovets.
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