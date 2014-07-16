Українських бійців під Амвросіївкою обстрілюють з "Градів" з території РФ

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив журналіст Роман Бочкала, який пербуває в зоні АТО.

"Трагедія, про яку влада вважала за потрібне замовчувати. ​​Сьогодні вранці (15 липня), під Амвросіївкою, з установок "Град" був обстріляний 3 батальйон 72-ї бригади. В результаті, 4 "двохсотих", і більше десяти поранених", - написав він.

"Постраждали хлопці з 7, 8, 9 роти. Троє хлопців загинули одразу, четвертий стік кров'ю - вибухом йому відірвало ноги", - додав журналіст.

"Обстрілюють хлопців вже четвертий день. Бійці просять командирів запросити авіацію. Відповідь - дорого. Просять перенести табір в непристріляне місце. Відповідь – не можна. Ситуація патова. Вічна пам'ять загиблим ..." - написав Бочкала.

У свою чергу, сотник Майдану Володимир Парасюк у середу вночі в Фейсбуці написав, що в Амвросіївці обстріл українських військових з "Града" продовжується.

"В даний момент перебуваю на самому кордоні між Україною і Росією. На власні очі бачу як з території Росії "Гради" обстрілюють Амвросіївку. Приблизно 7 км. на південь від КП Успенський, а також з північної сторон, приблизно 20 км", - написав він.

"В нічному небі це видно за кілька кілометрів. Хай там що говорить Путін чи його маріонетки, особисто мені більше доказів не треба: стріляють з території Росії. Те саме говорять наші прикордонники.

Нашим військовим біля Амвросіївки терміново потрібна підмога, інакше їх тут просто зметуть з лиця землі!", - додав Парасюк