МЗС закликає прислати в Україну поліцію країн, що постраждали від збиття Боїнга-777

Про це йдеться у коментарі МЗС щодо схвалення 21 липня Радою Безпеки ООН резолюції стосовно міжнародного розслідування катастрофи літака МН17 «Малайзійських авіаліній», розміщеному на сайті відомства.

«Закликаємо країни, громадяни яких стали жертвами авіакатастрофи і які, разом з Україною, найбільше зацікавлені у проведенні всебічного й незалежного розслідування, розглянути можливість направлення цивільних поліцейських підрозділів для забезпечення недоторканності місця катастрофи по всьому його периметру та надання необхідного сприяння розслідуванню», - наголошують в МЗС.

Україна вітає одноголосне схвалення Радою Безпеки ООН представленої Австралією за співавторства України резолюції щодо міжнародного розслідування катастрофи літака МН17 «Малайзійських авіаліній» в Донецькій області 17 липня ц.р.

Читайте такожМалайзія вимагає негайної репатріації жертв катастрофиМЗС підкреслює, що розглядає результат голосування, як і широке коло співавторів резолюції, як беззастережну підтримку Радою Безпеки зусиль міжнародного співтовариства та України з проведення повного, ретельного та незалежного розслідування в координації з ІКАО та іншими міжнародними організаціями.

У відомстві нагадують, що українська сторона запропонувала Нідерландам обговорити питання про проведення розслідування катастрофи представниками цієї країни, можливість чого передбачено в Чиказькій конвенції, враховуючи, що переважна більшість жертв є громадянами Нідерландів.

Читайте такожМовчання РФ – сигнал збройним угрупованням: "ми вас підтримуємо" – постпред США в ООН «Серед ключових положень резолюції на особливу увагу заслуговують встановлення Радою Безпеки того, що літак було збито, що спричинило трагічну втрату 298 життів; вимога до збройних груп на сході України забезпечити недоторканність місця катастрофи та не допустити знищення особистих речей, тіл загиблих пасажирів та інших свідчень, а також забезпечити негайний і безпечний доступ представників Комісії з розслідування, Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та інших міжнародних організацій згідно зі стандартами ІКАО; вимога про негайне припинення воєнної активності, зокрема збройних груп, в безпосередньому районі катастрофи», - сказано у коментарі.

Також в МЗС нагадали, що Рада Безпеки ООН висунула вимогу притягнути до відповідальності винних у злочині та закликала всі держави до співпраці у цьому питанні.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня близько 17.00 за київським часом авіалайнер «Боїнг-777» компанії Malaysia Airlines був збитий проросійськими бойовиками, ймовірно, з використанням установки зенітно-ракетного комплексу «Бук». За інформацією авіакомпанії, на борту було 283 пасажири і 15 членів екіпажу.

За даними авіакомпанії Malaysia Airlines, на борту збитого «Боїнга» було 192 громадянина Нідерландів, 44 громадянина Малайзії, включаючи 15 членів екіпажу і двох немовлят.

Також в літаку було 27 громадян Австралії і 12 індонезійців, в числі яких було немовля; 10 громадян ВеликоїБританії, включаючи одного громадянина з подвійним громадянством (Великої Британії і Південно-Африканської Республіки).

Серед пасажирів також було 4 німців, 4 бельгійців, 3 філіппінців, 1 канадець і 1 новозеландець.