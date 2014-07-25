Україна може стати військовим союзником США вже у найближчі дні - Маломуж

Про це колишній керівник зовнішньої розвідки СБУ Микола Маломуж повідомив на круглому столі "Схід+Захід", організованому агентством УНІАН і ТСН.

"Якраз в період, коли ми проводимо всі операції, думаю, що ця допомога вже буде поступати, включно з військовою технікою. Вона трошки пізніше піде", - заявив Маломуж.

Він, посилаючись на власні джерела в Вашингтоні, зазначив, що і сенат, і конгрес підтримують це рішення, і його можуть ухвалити вже у найближчі дні.

Цей статус дасть можливість Україні отримати від США розширене фінансування на закупівлю та оренду військової техніки та оборонних комплексів, право на поставки військової техніки та озброєння на час війни.

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Також Україна отримає право на участь у деяких контрактах із закупівлі системи оборони США.

За словами генерала, статус привілейованого партнера США - не члена НАТО мають наразі 15 країн світу, серед них Афганістан, Аргентина, Південна Корея, Таїланд, Австралія, Австрія та Японія.