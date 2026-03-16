Барт Де Вевер пояснює, що це необхідно для відновлення доступу до дешевої енергії.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер закликав Європу досягти угоди з Росією, щоб покласти край війні в Україні, повідомляє Euronews.

Видання зазначило, що Де Вевер заявив, що для відновлення доступу до дешевої енергії також необхідне укладення угоди шляхом переговорів.

Проте, як йдеться в статті, Європейський Союз залишається розділеним у цьому питанні. Президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні та прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликали до прямих переговорів з Москвою, тоді як Польща та три країни Балтії категорично проти цього.

Відео дня

"У приватних розмовах європейські лідери погоджуються зі мною, але ніхто не наважується сказати це вголос. Ми мусимо покласти край конфлікту в інтересах Європи, не будучи наївними щодо Путіна", - розповів прем'єр-міністр Бельгії.

На його думку, Європа не повинна повторювати минулих помилок у своїх відносинах з Росією. Де Вевер наголосив на необхідності переозброєння та розгортання військ на східних кордонах.

"Водночас ми маємо нормалізувати відносини з Росією та відновити доступ до дешевої енергії. Це здоровий глузд", - додав він.

Видання поділилося, що Де Вевер стверджує, що подвійна стратегія Європи, яка полягає у військовій підтримці України та тиску на російську економіку, стала нежиттєздатною без підтримки Сполучених Штатів.

"З огляду на те, що ми не можемо чинити тиск на Путіна, надсилаючи зброю в Україну, і не можемо задушити його економіку без підтримки США, залишається лише один спосіб: укласти угоду", - сказав бельгійський прем'єр.

Він додав, що уряд країни не планує запроваджувати державні субсидії для компенсації зростання цін на енергоносії, пов’язаного з війною на Близькому Сході.

"Я не збираюся панікувати й викидати мільярди на вітер, як це робив попередній уряд", - сказав Де Вевер.

В статті нагадується, що ЄС працює над зменшенням своєї залежності від імпорту російських енергоносіїв з початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Він розробив плани щодо повної заборони імпорту російських викопних палив наступного року.

Проте Угорщина та Словаччина продовжують чинити опір цим заходам, стверджуючи, що російські енергоносії є необхідними для їхньої енергетичної безпеки.

Росія та Євросоюз: останні новини

Вас також можуть зацікавити новини: