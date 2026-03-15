Україна повернула контроль над 434 квадратними кілометрами і зірвала наступ РФ, - Зеленський

Україна повернула контроль над 434 квадратними кілометрами територій. Крім того, було зірвано новий наступ російських окупаційних військ.
Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський в інтервʼю CNN. Глава держави зауважив, що ворожа армія хотіла розпочати свій наступ наприкінці 2025 року і продовжити його навесні.
"Вони готували цю операцію, а ми здійснювали контрнаступальні кроки, паралельні дії. Ми хотіли не дати Росії можливості масово атакувати нас на полі бою. Тому розпочали операцію наприкінці року. І ми повернули контроль над 434 квадратними кілометрами", – розповів Володимир Зеленський.
За словами президента, здійснені кроки були "дуже успішними".
Він зауважив, що країна-агресорка Росія почала втрачати 30-35 тисяч людей щомісяця через дрони, які Сили оборони використовують на передовій.
Аналітичний проєкт DeepState повідомляє, що російські окупанти просунулися в Луганській, Харківській і Запорізькій областях. Зокрема, противник має успіх на Куп'янському напрямку поблизу населеного пункту Піщане Харківської області.
Тим часом армія РФ намагається повністю захопити Гришине у Донецькій області. В Угрупованні військ "Схід" кажуть, що ситуація в районі Покровсько-Мирноградської агломерації ситуація залишається складною.