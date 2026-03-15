Україна повернула контроль над 434 квадратними кілометрами і зірвала наступ РФ, - Зеленський

За словами президента, здійснені кроки були "дуже успішними".

Україна повернула контроль над 434 квадратними кілометрами територій. Крім того, було зірвано новий наступ російських окупаційних військ.

Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський в інтервʼю CNN. Глава держави зауважив, що ворожа армія хотіла розпочати свій наступ наприкінці 2025 року і продовжити його навесні.

"Вони готували цю операцію, а ми здійснювали контрнаступальні кроки, паралельні дії. Ми хотіли не дати Росії можливості масово атакувати нас на полі бою. Тому розпочали операцію наприкінці року. І ми повернули контроль над 434 квадратними кілометрами", – розповів Володимир Зеленський.

За словами президента, здійснені кроки були "дуже успішними".

Він зауважив, що країна-агресорка Росія почала втрачати 30-35 тисяч людей щомісяця через дрони, які Сили оборони використовують на передовій.

Аналітичний проєкт DeepState повідомляє, що російські окупанти просунулися в Луганській, Харківській і Запорізькій областях. Зокрема, противник має успіх на Куп'янському напрямку поблизу населеного пункту Піщане Харківської області.

Тим часом армія РФ намагається повністю захопити Гришине у Донецькій області. В Угрупованні військ "Схід" кажуть, що ситуація в районі Покровсько-Мирноградської агломерації ситуація залишається складною.

Вас також можуть зацікавити новини: