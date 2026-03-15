Раніше президент країни наклав вето на законопроект, який дозволив би Польщі отримати до 43,7 млрд євро оборонних кредитів ЄС.

Вихід Польщі з Європейського Союзу став "реальною загрозою". Таку заяву зробив прем'єр-міністр країни Дональд Туск у соцмережі Х.

Політик звинуватив націоналістичного президента Польщі Кароля Навроцького та праві опозиційні партії у тому, що вони ведуть країну до виходу з блоку. За його словами, обидві фракції ультраправого альянсу "Конфедерація" та більшість депутатів від націоналістичної партії "Право і справедливість" (PiS) прагнуть виштовхнути Польщу з ЄС.

"Навроцький є їхнім покровителем. Розвалити ЄС хочуть Росія, американський рух MAGA та європейські праві на чолі з Орбаном. Для Польщі це було б катастрофою. Я зроблю все, щоб їх зупинити", – наголосив Дональд Туск.

Видання Politico зазначає, що заява польського премʼєра зʼявилася після того, як президент Навроцький наклав вето на законопроект, який дозволив би Польщі отримати до 43,7 млрд євро у вигляді пільгових оборонних кредитів від ЄС. Водночас уряду Туска бракує парламентської більшості, аби подолати президентське вето.

Така ситуація посилює невизначеність щодо того, як Польща фінансуватиме заплановані військові видатки. Цьогоріч, згідно з планом, вони мають становити майже 5 відсотків валового внутрішнього продукту, пояснюється в матеріалі.

Туск попередив, що вето Навроцького може послабити позиції Польщі в ЄС.

Останні опитування свідчать, що підтримка виходу Польщі з ЄС у країні залишається невисокою, водночас вона вже не є незначною. Від кожного десятого до кожного четвертого поляка підтримали би початок процесу виходу країни з блоку. Однак переважна більшість опитаних все ще виступає за збереження членства Польщі в Європейському Союзі.

Зміни в Євросоюзі

Раніше головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що політика Сполучених Штатів щодо Європи може бути спрямована на ослаблення єдності Євросоюзу. Вона наголосила, що країни-члени ЄС мають діяти як єдиний політичний блок, а не вести окремі переговори з Вашингтоном.

Тим часом Ісландія планує провести референдум щодо вступу до ЄС. Населення країни проголосує 29 серпня, щоб вирішити, чи слід поновити переговори про членство в блоці.

