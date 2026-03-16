Трамп хоче створити коаліцію для відновлення роботи Ормузької протоки, – Axios

Поки блокада триває і постачання нафти з Перської затоки обмежені, Трамп не зможе закінчити війну, навіть якби захотів.

Президент США Дональд Трамп працює над створенням коаліції країн для відновлення роботи Ормузької протоки і сподівається оголосити про це пізніше цього тижня, пише Axios, посилаючись на чотири джерела.

"Поки блокада триває і постачання нафти з Перської затоки обмежені, Трамп не зможе закінчити війну, навіть якби захотів", – пише Axios.

У неділю Трамп заявив журналістам на борту літака Air Force One, що США ведуть переговори з сімома країнами, підкресливши при цьому, що місія "буде невеликою", оскільки у Ірану "дуже мало вогневої потужності".

Відео дня

Також Трамп і високопоставлені чиновники адміністрації провели суботу та неділю, проводячи телефонні обговорення щодо формування багатонаціональної коаліції, повідомив американський чиновник.

Поки що жодна країна публічно не заявила про свою підтримку, але високопоставлений чиновник адміністрації заявив, що Трамп очікує, що деякі країни оголосять про свою підтримку цього тижня, сформувавши "Ормузьку коаліцію".

"Зараз головне завдання – заручитися політичною підтримкою", – сказав джерело, ознайомлене з ходом переговорів. Питання про те, "хто що і коли надішле", буде вирішено пізніше.

Країнам буде запропоновано надати військові кораблі, засоби командування та управління, безпілотники та інші військові засоби.

Трамп націлився на острів Харг

Трампа приваблює ідея прямого захоплення острова Харг, тому що це означатиме "економічний нокаут режиму" – по суті, позбавлення Тегерана фінансування, заявив американський чиновник. Однак для цього будуть потрібні війська на місцях, і це може спровокувати удари Ірану у відповідь по нафтових об'єктах і трубопроводах у країнах Перської затоки, особливо в Саудівській Аравії.

"Є великі ризики. Є й великі вигоди. Президент поки що до цього не готовий, і ми не говоримо, що він буде готовий", – сказав чиновник.

Але, за словами чиновника, "це може змінитися", якщо зусилля з очищення протоки затягнуться. "Президент не збирається чекати і дозволяти іранцям диктувати темп конфлікту".

Трамп і війна в Ірані

Президент США Дональд Трамп закликав союзників приєднатися до його військових дій проти Ірану і попередив, що НАТО чекає "дуже погане" майбутнє, якщо союзники не нададуть допомогу у відкритті Ормузької протоки.

Трамп також сказав, що очікує допомоги Китаю у розблокуванні протоки.

"Я думаю, що Китай теж повинен допомогти, тому що Китай отримує 90 відсотків своєї нафти з протоки", – сказав він.

Вас також можуть зацікавити новини: