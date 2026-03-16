Відомий український блогер з Хмельниччини дід Толя помер у віці 88 років: відома причина

Чоловік став популярним завдяки гумористичним відео, які публікував його онук.

На 89-му році життя помер Анатолій Ярославський з міста Камʼянець-Подільський Хмельницької області, який відомий в українських соціальних мережах як дід Толя. Сумну новину повідомив в неділю, 15 березня, його онук Олександр Гусін в Instagram.

Саме онук знімав та публікував відео з дідусем, які набирали мільйони переглядів. Тому він ще отримав звання "найвідоміший дідусь України".

"Тільки що подзвонили до моєї мами й сказали, що діда не стало, так. Ми робили все, що можливо", - сказав в відео Гусін.

Також він поділився, що Анатолію Івановичу зробили планову операцію в одній із лікарень Кам'янця-Подільського, а саме ампутацію правої ноги вище коліна. Додається, що чоловік помер від ускладнень після оперативного втручання.

Видання Zaxid.net зазначає, що дід Толя запамʼятався глядачам дотепними висловлюваннями з ненормативною лексикою та став героєм багатьох мемів. Зокрема, він здобув популярність через відео, на якому переспівав пісню "Стефанія" гурту Kalush, яке вже переглянули більш ніж 9 мільйонів разів.

Примітно, що на сторінку did.tolya.vnuk у TikTok підписано понад 1,2 мільйони користувачів. Дід Толя й онук брали участь в гумористичних передачах, наприклад, "Розсміши коміка".

