Зеленський відповів на докори Трампа, що Байден дав Україні забагато зброї

Президент України нагадав, що країни Близького Сходу мали в рази більше американської зброї, ніж Україна.

Для захисту від іранських БПЛА країнам Близького Сходу і США потрібні українські дрони-перехоплювачі, а не дефіцитні зенітні ракети. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю CNN.

На початку березня, на тлі війни з Іраном президент США Дональд Трамп заявив, що американській армії може не вистачати зброї, бо його попередник на посаді Джо Байден буцімто забагато передав Україні. З огляду на це журналіст запитав, чи не хвилюють Зеленського такі заяви Трампа, бо "складається враження", що президент США ображений на Україну і особисто на її лідера.

"Чесно кажучи, я не знаю. Я дивлюся лише на факти. Країнам Близького Сходу і США зараз потрібно насамперед посилити безпеку. Їм потрібні перехоплювачі для боротьби з дронами. Це нові технології – наші технології", – відповів на це Зеленський.

Він наголосив, що Україна ніколи не отримувала від США дрони-перехоплювачі і навіть не просила їх, бо це зовсім нова технологія.

"Ми отримали ракети Patriot, і вдячні Америці за те, що нам передали певну кількість цих ракет. Але водночас хочу підкреслити, що партнери на Близькому Сході мали більше ракет до систем Patriot, ніж ми отримали від США та Європи за весь час війни. Вони використали більше ракет. Під час першої атаки – у перші 24–36 годин – вони застосували понад 800 ракет Patriot. Це більше, ніж ми мали за всі попередні місяці", – додав президент України.

Інші заяви Зеленського

Як писав УНІАН, за словами Зеленського, конфлікт на Близькому Сході дозволяє Путіну заробляти мільярди доларів через різке зростання цін на нафту. Лише за два тижні війни в Ірані Росія отримала близько 10 млрд доларів додаткових доходів. Зеленський наголосив, що це зміцнює впевненість Путіна у необхідності продовження війни та закликав США посилити тиск на Росію.

Також Зеленський заявив, що відновлення нафтопроводу "Дружба" фактично дорівнює послабленню санкцій проти Росії, оскільки означає відновлення експорту російської нафти до Європи. Він наголосив, що головне питання полягає не в термінах ремонту, а в тому, чи готова Європа знову купувати російську нафту, і попередив, що вимоги відновити транзит під загрозою припинення військової допомоги виглядають як шантаж.

