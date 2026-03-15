У Трампа назвали можливі терміни війни з Іраном і попросили американців потерпіти

Посадовець Білого дому сказав, що "світова економіка зазнає великих позитивних потрясінь", щойно війна скінчиться.

Війна США з Іраном триватиме від чотирьох до шести тижнів, але остаточне рішення щодо її завершення повинен приймати президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Про це заявив голова Національної економічної ради Білого дому Кевін Хассетт на каналі CBS, пише Bloomberg.

Зазначається, що він та ще деякі посадовці звернулися до американців із проханням потерпіти через зростання цін на енергоносії. Хассет зазначив, що мета усунення Ірану як загрози на Близькому Сході того варта. Він також сказав, що США випереджають графік війни й очікують, що "світова економіка зазнає великих позитивних потрясінь, щойно це скінчиться".

За словами міністра енергетики Кріса Райта, війна може тривати ще кілька тижнів.

Відео дня

"Я думаю, що цей конфлікт точно завершиться протягом наступних кількох тижнів, можливо, навіть раніше. І після цього ми побачимо відновлення поставок і зниження цін", – сказав він.

Райт також розповів, що він вів переговори з іншими країнами з приводу того, щоб вони направили військові кораблі для забезпечення прохідності Ормузької протоки, про що напередодні говорив Трамп:

"Очевидно, що ми матимемо підтримку інших країн для досягнення цієї мети".

За словами міністра, адміністрація США усвідомлювала, що початок війни проти Ірану спричинить "короткострокові збої" та "невелике підвищення цін для американців".

"Тому це короткостроковий біль, щоб досягти набагато кращого стану. Але зараз найголовніше – це знищити здатність Ірану проєктувати військову силу в регіоні та по всьому світу", - висловився він.

Крім того, Хассетт заявив, що внутрішній видобуток нафти в США означає, що Іран має значно менше важелів впливу, ніж під час нафтових потрясінь 1970-х років:

"Вони думають, що завдадуть шкоди економіці США та змусять президента Трампа відступити. Немає нічого дурнішого, що можна сказати. У нас багато-багато нафти".

Війна США з Іраном: важливі новини

Як повідомляв УНІАН, Трамп відмовився укладати угоду про припинення вогню з Іраном, мовляв, "умови поки недостатньо хороші". Водночас президент підтвердив, що фундаментальною частиною будь-яких майбутніх домовленостей має стати повна й абсолютна відмова Ірану від ядерних амбіцій. Трамп наполягає, що будь-які фінальні умови мають бути "вкрай надійними" та "дуже чіткими".

Також ми писали, що війна в Ірані та її економічні наслідки, зокрема різке зростання цін на нафту та пальне, можуть стати пасткою для Трампа. За словами видання The Guardian, яким би сильним не виглядав Трамп зараз, він усе ж може зазнати поразки. І ідеться не про військову поразку від того, що залишилося від іранських збройних сил, а йому загрожує поразка від єдиної сили, яка коли-небудь могла зупинити американські військові авантюри, - опір американської громадськості.

Вас також можуть зацікавити новини: