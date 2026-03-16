США та їхні союзники намагаються навчитися збивати дешеві БПЛА за прикладом України, - WSJ

США, країни Перської затоки та Ізраїль шукають дешевші рішення, оскільки війна з Іраном затягується.

Україна за роки війни знайшла дешеві, але ефективні рішення для протидії атакам безпілотників і показала, як це можна робити у великих масштабах і за менші гроші. І тепер США та їхні союзники прагнуть використовувати знання та технології України, оскільки війна з Іраном затягується, а економічний фактор стає дедалі важливішим, пише The Wall Street Journal.

"Схоже, що державам Перської затоки не вистачає коштів для економічного збивання великої кількості низьколітаючих безпілотників. Останнім часом деякі країни, включаючи Саудівську Аравію, використовували багатомільйонні ракети Patriot і ракети класу "повітря-повітря", що запускаються з винищувачів або вертольотів, для знищення безпілотників", – пише WSJ.

Так, наприклад, за даними IISS, у Катару 34 системи Patriot, але всього вісім зенітних гармат, які виявилися ефективними для ураження безпілотників на малій відстані в Україні.

Союзники швидко вчаться

ОАЕ опублікували відеозапис, на якому вертольоти Apache збивають безпілотники "Шахед" кулями. США та країни Перської затоки відправляють або замовляють так звані безпілотники-перехоплювачі, вдосконалені Україною. Саудівська Аравія веде переговори про купівлю українських засобів придушення сигналів.

Генеральний директор Rheinmetall заявив у середу, що країни Перської затоки та інші країни запитують більше систем і боєприпасів, що використовують кулі. За словами джерела, обізнаного з ситуацією, скорострільна зенітна гармата американської фірми RTX також викликає новий інтерес.

Відсутність недорогих рішень

За аналізом Елейн Маккаскер, високопоставленого чиновника Пентагону з питань бюджету за першої адміністрації Трампа, Пентагон, ймовірно, запустив перехоплювачі на суму близько 5,7 мільярда доларів для знищення іранських балістичних ракет і безпілотників у перші чотири дні війни.

Кріс Міллер, виконувач обов'язків міністра оборони в першій адміністрації Трампа, зазначив, що США занадто часто зосереджуються на найсучасніших технологіях. "Коли ви намагаєтеся продати їм недорогі рішення, уряд США не виявляє інтересу", – сказав він.

Рівень перехоплення в Україні

За даними британської некомерційної організації "Центр інформаційної стійкості", з початку 2024 року Україна збила всього 19% балістичних ракет, але 88% безпілотників великої дальності, запущених Росією.

Так, брак дорогих боєприпасів українська армія компенсує інноваційними засобами самооборони. Вона переобладнала старі гвинтові літаки, з яких бійці висуваються з вікна і збивають безпілотники. Були розроблені дрони, що перехоплюють інші дрони шляхом вибуху на них або поруч з ними; тепер країни Перської затоки хочуть придбати ці машини в України. Вона також довела свою здатність використовувати засоби радіоелектронної боротьби для придушення або імітації сигналів зв'язку безпілотників у великих масштабах.

Також Україна використовувала системи на основі куль для ураження цілей на коротких дистанціях, які довгий час вважалися неефективними в умовах протиракетної оборони.

"Для України цей досвід був болючим. Але для решти світу він дуже повчальний", – заявив полковник Юрій Ігнат, представник українських збройних сил.

Загроза іранських дронів

Протидія іранським "Шахедам" виснажує арсенали Франції. Винищувачі Dassault Rafale перехопили десятки таких дронів, але у військовому керівництві країни стурбовані великими витратами ракет.

Раніше в Kyodo News з посиланням на джерела зазначили, що уряд Японії планує закупити ударні дрони українського виробництва, щоб зміцнити свою оборону.

