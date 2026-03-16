В Ірані заперечили, що просили США про переговори чи припинення вогню

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що його країна "достатньо стабільна та сильна".

Іран ніколи не просив про припинення вогню чи переговори зі США, заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі в інтерв'ю програмі Face the Nation на каналі CBS.

Арагчі запевнив, що його країна готова захищатися стільки, скільки буде потрібно.

"Ні, ми ніколи не просили про припинення вогню, і ми ніколи навіть не просили про переговори. Ми готові захищатися стільки, скільки потрібно", - сказав він.

Відео дня

Очільник МЗС заперечив твердження, що для Ірану це "війна на виживання". За словами Арагчі, його країна "достатньо стабільна та сильна".

Він поділився, що кілька країн вже звернулися до них, щоб домовитися стосовно безпечного проходу нафтогазових суден через Ормузьку протоку.

"Ми відкриті для країн, які хочуть поговорити з нами про безпечний прохід своїх суден. До нас звернулася низка країн, які хочуть забезпечити безпечний прохід для своїх суден", - заявив Арагчі.

Примітно, що він не назвав конкретно, що це за країни.

"Це питання мають вирішити наші військові, і вони вже вирішили дозволити групі суден, що належать різним країнам, пройти безпечно", - додав очільник МЗС Ірану.

Іран та США: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що голова Національної економічної ради Білого дому Кевін Хассетт прогнозує, що війна США проти Ірану триватиме від 4 до 6 тижнів. При цьому, Хассетт зауважив, що остаточне рішення щодо її завершення повинен приймати президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. За даними, Хассетт та деякі посадовці звернулися до американців із проханням потерпіти через зростання цін на енергоносії. Голова Національної економічної ради Білого дому наголосив, що мета усунення Ірану як загрози на Близькому Сході того варта. За словами міністра енергетики Кріса Райта, війна може тривати ще кілька тижнів.

Також ми писали, що в The Guardian не виключають, що війна адміністарції Трампа проти Ірану може мати серйозні економічні наслідки для американців. Зокрема, це стосується зростання цін на нафту та пальне, що, зрештою, призведе до поразки самого Трампа. Видання поділилося, що війна проти Ірану від самого початку була глибоко непопулярною, що є "рідкісним випадком для країни, де зазвичай підтримують відправлення молоді на війну навіть за сумнівних підстав". До того ж, економічні наслідки цієї операції, стверджує автор статті, "навряд чи підвищать популярність цього конфлікту в майбутньому".

