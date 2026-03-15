В Україні планують встановити антидроновий захист на близько 600 км доріг, - Кулеба

Близько 600 км українських доріг мають отримати систему захисту від дронів. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з питань відновлення України - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба у своєму Telegram-каналі.

За його словами, спільно з Міністерством оборони та Міністерством охорони здоров'я було визначено перелік ключових логістичних маршрутів та евакуаційних коридорів, що мають критичне значення для медичної та оборонної систем. Йдеться про приблизно 600 км доріг, які потребують вжиття спеціальних заходів щодо захисту від дронів.

Кулеба розповів, що загальна потреба у фінансуванні для цих напрямків становить понад 12,8 млрд грн. Він зазначив, що вже розробляється механізм спільного фінансування з Міноборони для відновлення цих маршрутів та впровадження необхідних інженерних і захисних рішень.

"Пріоритет робіт залишається незмінним: основні логістичні маршрути країни, міжнародні транспортні коридори та дороги оборонної логістики", – додав він.

Чому дороги в Україні гірші за європейські

Раніше голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин під час брифінгу заявив, що в Європі, на відміну від України, верхній шар асфальту знімають кожні 5 років незалежно від його стану, тому дороги там набагато кращі за українські. Для порівняння він наводить приклад української дороги М-06 Київ-Чоп, яку побудували у 2012 році до футбольного чемпіонату. Після цього жодного разу не чіпали шар асфальту.

Чиновник також зазначив, що одним із джерел фінансування будівництва якісних доріг можуть стати іноземні інвестиції, але для їх надходження спочатку потрібно повернути Дорожній фонд.

