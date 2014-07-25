За організацію поставки бронежилетів Нацгвардії волонтерам загрожує до 10 років

Про це з посиланням на Фонд "Відкритий Діалог" повідомляє Українська правда.

Зокрема, зазначається, що волонтери вже передали понад 270 бронежилетів Збройним Силам України, у тому числі - перенесли на собі через польсько-український кордон. Цей метод називається "мураха". Він потребує багато часу та волонтерів для доставки більш-менш пристойної партії.

29 березня волонтери організували поставку великої партії бронежилетів найвищих стандартів – 4 категорії (НАТО). Однак польська прикордонна та митна служба затримали цю гуманітарну допомогу, що складалася з 42 куленепробивних жилетів. Причина – відсутність ліцензії на постачання такого обладнання.

На той момент представники Фонду вважали бронежилети засобом захисту. Згодом до бронежилетів додалася партія із 116 касок, які везли інші волонтери. Засоби захисту були придбані легально, за зібрані з дозволу польського уряду кошти волонтерів.

За інформацією від польських журналістів, у вівторок, 22 липня, заступник прокурора міста Замостя, що веде справу, перевів Романа Кушніра, Андрія Хавунко та ще більше десятка волонтерів Фундації зі статусу свідків у статус звинувачуваних.

Читайте такожТільки кожен п'ятий боєць "Прикарпаття" має бронежилет Наразі затриманому водію та причетним волонтерам загрожує до 10 років ув’язнення за порушення митного законодавства, а саме ж обладнання буде знищене.

Читайте такожВійськовослужбовці ЗСУ в зоні АТО забезпечені бронежилетами на 67%"Для вирішення проблеми та звільнення Романа і Андрія потрібно підтвердження призначення цих бронежилетів від українського уряду. Наразі ми очікуємо листа від уряду України про те, що вказана партія бронежилетів є благодійною допомогою, не підлягає реалізації, і буде безкоштовно передана підрозділам ЗС України", - повідомили у Фонді.