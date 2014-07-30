Сікорський впевнений, що РФ постраждає від нових санкцій більше, ніж ЄС

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський називає затверджені вчора нові санкції Європейського Союзу проти Росії невигідними для обох сторін, але більше від них постраждає російська економіка.

Як передає кореспондент УНІАН з Польщі, про це він сказав в ефірі TVN24 Biznes i Świat.

"Санкції впливають на обидві сторони та можуть викликати у другої сторони або рефлексію, або ескалацію. Боюсь, що у Росії не діє логіка економічної вигоди, а діє логіка консолідації влади, логіка утримання системи клептократії, та це для російської влади найважливіше", - сказав Сікорський.

Міністр сказав, що Євросоюз "у квотах" зазнає від запроваджених санкцій схожі втрати, як Росія, але "пропорційно" вони будуть меншими.

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Він також висловив думку, що наслідки санкцій проявляться у середньостроковій перспективі, заявивши, що вони обов'язково вплинуть на Росію.

"Це багата країна, але її засоби не є безмежними", - сказав Сікорський.

Міністр нагадав, що санкції, зокрема, стосуватимуться нових контрактів на поставки зброї та технологій для російського енергетичного сектора, доступу до ринків капіталу, назвавши їх узгодження Євросоюзом непростим компромісом.

"Водночас це свідчення солідарності Заходу, демонстрація того, що, незважаючи на те, що думає Путін, Захід, як родина демократичних держав, котра використовує певні стандарти, існує", - сказав він.

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Сікорський також зауважив, що Росія мала шанс відмовитись від підтримки бойовиків після збиття пасажирського літака "Малайзійських авіаліній", але вона цього не зробила, та додав, що, можливо, росіяни зайняли таку позицію, бо їм "занадто легко" дістався Крим.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня Європейський Союз оголосив про рішення запровадити санкції проти окремих секторів російської економіки через підтримку Росією бойовиків, котрі з квітня захопили низку міст на сході України.

Раніше ЄС вводив лише персональні санкції проти низки чиновників, компаній та організацій, котрі брали участь в незаконному приєднанні Росією Криму та були відповідальними за дестабілізацію ситуації на сході України.