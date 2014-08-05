Український посол розповів, чого можна очікувати від запланованого засідання Комісії Україна-НАТО

Очікується, що за результатами засідання Комісії Україна-НАТО, що відбудеться в рамках саміту Альянсу на рівні глав держав та урядів 4-5 вересня в Уельсі (Великобританія), буде схвалений спільний документ, який може стати програмою дій на середньострокову перспективу.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю власному кореспонденту УНІАН повідомив голова місії України при НАТО, посол Ігор Долгов.

„Очікується, що за підсумками засідання буде схвалений спільний документ, який може стати програмою дій на середньострокову перспективу. Після Бухарестського саміту НАТО, коли наша співпраця з НАТО почала будуватися на основі річних національних програм, багато що було приведено у більш системний спосіб взаємодії, але також очевидно, що криза і агресія проти України викликала такі потреби і змушує нас шукати такі можливості, які б дозволили прискорити всі ті опції, які зараз доступні”, - сказав він.

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Як зазначив Долгов, бачення НАТО зорієнтоване на те, що „у подальшому, по завершенні АТО, необхідна докорінна перебудова” сектору безпеки та оборони України, а також нові підходи до підготовки та зміцнення боєготовності Збройних Сил України. „В цих питаннях досвід НАТО і стандарти, за якими він працює, є для нас найкращим способом, завдяки якому ми можемо отримати не тільки консультативну підтримку та дорадчу допомогу, а й той досвід, який вже опрацьований в країнах НАТО. Ми маємо можливість не витрачати час, сили та ресурси на спроби та помилки – ми можемо використати той досвід, який вже є, і, таким чином, оминути кілька проміжних етапів пошуків та пристосування стосовно того, як і що треба робити”, - пояснив він.

При цьому голова місії України при НАТО нагадав, що ця робота „почалася ще до агресії”. „Ще раніше працювала група високого рівня з питань оборонної реформи. Інша справа, що за умов, коли ми стикнулися з тим, що, коли розпочалася криза, і були потрібні озброєні підрозділи для захисту національного суверенітету та безпеки України, боєготовність ЗСУ була в критичному стані. Це змусило по-іншому подивитися на ці питання”, - наголосив він.

Долгов нагадав, що останнє засідання Комісії Україна-НАТО на найвищому рівні відбулося у 2009 році в Бухаресті. „З того часу відбулися такі зміни, які роблять проведення цього засідання абсолютно обов’язковим елементом не тільки для оцінки – де ми зараз є в системі безпеки, - але також для того, щоб подивитися, яким чином в подальшому Україна будуватиме взаємодію з НАТО”, - впевнений український дипломат.

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Він зазначив, що в ході саміту глави держав та урядів країн НАТО „будуть обговорювати виклик, з яким стикнувся НАТО в системі безпеки в результаті агресивних дій РФ”. „Тобто, потребують змін стратегічні підходи до формування євроатлантичної системи безпеки, потребує зміцнення трансатлантична складова, і ці питання будуть закладені в рішення саміту”, - констатував Долгов.

Посол очікує, що Україна та НАТО обговорять питання допомоги Альянсу для того, щоб Збройні Сили України були „більш готовими, більш мобільними, більш сумісними, більш приведеними у відповідність до стандартів НАТО і перейшли до більш тісної взаємодії з Альянсом”.

У цьому зв’язку він навів для прикладу питання сумісності, що передбачає готовність підрозділів тих чи інших країн НАТО та країн партнерів діяти разом. „Україна є одним з таких партнерів. Чим більше сумісних підрозділів ми зможемо підготувати за допомогою НАТО, тим більш ефективними вони будуть”, - переконаний голова місії.

Долгов також вважає важливим і формування „всієї системи взаємодії на основах стандартів НАТО, тому що завдання взаємосумісності автоматично означає, що для того, щоб бути сумісним, треба діяти на спільних базових речах”. „Запроваджувати ці базові речі для окремих підрозділів – це марне витрачання сил та коштів. Треба - одразу для всіх. Сьогодні сумісні один батальйон чи дві роти чи п’ять літаків, завтра будуть всі”, - наголосив він.