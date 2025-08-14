Багатоцільові фрегати проекту 22350 є носіями нового ракетного озброєння, в тому числі ракет "‎Циркон"‎, які росіяни називають "‎гіперзвуковими"‎.

Сьогодні на "‎Північній верфі"‎, що входить до ОСК (Об'єднана суднобудівна корпорація), був спущений на воду черговий серійний фрегат проекту 22350 "Адмірал Амелько". Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

"Адмірал Амелько" став п'ятим кораблем, побудованим підприємством за цим проектом. На даний час ВМФ Росії отримав три фрегати проекту 22350 - головний "Адмірал Горшков" і два серійних.

Багатоцільові фрегати проекту 22350 виступають носіями нового російського ракетного озброєння, в тому числі крилатих ракет "Калібр" і гіперзвукового ракетного комплексу "Циркон".

Фрегати проекту 22350 можуть вражати надводні кораблі, конвої, десантні загони, а також проводити пошук і знищення підводних човнів і наземних цілей. Станом на вересень 2024 року було заплановано будівництво десяти таких кораблів.

Останнім часом проблеми російського флоту посилились. Втрати РФ у війні проти України і вимушений відступ під українськими ударами виснажили старіючі російські кораблі, які й раніше потребували комплексного ремонту.

У той же час суднобудівельна промисловість РФ не може будувати нові кораблі у достатній кількості - це особливо помітно на прикладі великих кораблів, наприклад, фрегатів.

Доволі показовою виявилася історія із єдиним російським авіаносним ракетним крейсером "Адмірал Кузнєцов", ремонт якого Москва вирішила зупинити після багатьох років робіт.

Як повідомлялось, тепер корабель хочуть продати або відправити на металолом.

