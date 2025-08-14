Вартість такої поїздки буде досить дорогою.

З листопада 2025 року швейцарська компанія Twiliner почне обслуговувати нічні автобуси класу люкс із Цюріха до Амстердама і Барселони.

Як пише VRT, автобуси оснащені сидіннями, які повністю розкладаються в рівні ліжка. У Twiliner заявляють, що їхня пропозиція орієнтована на мандрівників, які шукають екологічну альтернативу авіаперельотам або ж просто бояться літати.

"Нічні автобуси з ліжками – новинка в Європі. Такі автобуси можна зустріти в Азії та Південній Америці, але ці автобуси не відповідають європейським нормам безпеки. Ми розробили систему, яка їм відповідає", – заявив генеральний директор Twiliner Лука Бортолані.

Зазначається, що ці двоповерхові автобуси вміщують 21 пасажира: 18 на верхньому поверсі та 3 на нижньому. У них є туалети, розетки, Wi-Fi і місце для переодягання.

Утім, коштує така поїздка недешево – наприклад, квиток із Брюсселя до Цюриха коштуватиме близько 180 євро.

"Це недешево, але ми пропонуємо унікальний продукт. Кількість пасажирів обмежена, але нам потрібні два водії на маршрут", – упевнений Бортолані.

Водночас він зазначає, що квитки на нічні поїзди все одно коштують дорожче, але при цьому вони ще й часто переповнені.

Повідомляється, що Twiliner почне роботу з двох маршрутів:

Цюрих – Базель – Люксембург – Брюссель – Роттердам – Амстердам;

Цюрих – Жирона – Барселона.

У перші кілька місяців автобуси ходитимуть кілька разів на тиждень, залежно від попиту. Планується, що з наступного року рейси виконуватимуться щодня.

Нічні перевезення в Європі

Як раніше повідомляв УНІАН, в останні кілька років у Європі активно розвивають нічні перевезення наземним транспортом, щоб мандрівники менше літали на короткі відстані менш екологічними літаками.

Утім, багато туристів усе ще не готові пересідати на поїзди, оскільки вони коштують дорожче за авіаперельоти.

