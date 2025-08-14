Рівень води у водосховищах знаходяться на відмітках значно нижчих, а ніж в минулому році.

Цьогоріч в Україні зафіксовано найменші за десятиріччя запаси води через слабке водопілля. Про це повідомляє пресслужба "Укргідроенерго".

"Гідроенергетикам потрібно постійно тримати певний запас та дотримуватись рівнів води у водосховищах. На жаль, вони знаходяться на відмітках значно нижчих, а ніж були в минулому році", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що "Укргідроенерго" не тільки виробляє електроенергію, а й має завдання щодо водозабезпечення споживачів. Тому, щоб підготувати гідроелектростанції (ГЕС) та гідроакумулювальні електростанції (ГАЕС) до зими, необхідно раціонально використовувати воду задля накопичення достатніх запасів у водосховищах.

Відео дня

Окрім підтримки безперебійної роботи станцій та балансування енергосистеми, компанія здійснює заходи щодо відновлення та захисту своїх обʼєктів. У рамках підготовки ГЕС та ГАЕС до роботи в осінньо-зимовий період на станціях ведеться реконструкція та проводяться планові ремонтні роботи.

Ситуація з водою в Україні - останні новини

30 липня стало відомо, що у басейні Дністра спостерігається зниження рівнів води. Втім наразі мова йде про сезонне явище. Причиною є спека та відсутність дощів, характерна для меженного періоду (липень-вересень).

Керівник Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин вважає, що Україна може зіткнутися з масштабною водною кризою вже у найближче десятиріччя.

Вас також можуть зацікавити новини: