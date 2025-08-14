На нових кадрах можна побачити одразу кілька поліпшень, які отримали вертольоти.

Нещодавно в мережі опублікували відео з Мі-8, який знищував російські "Шахеди". Цей ролик розкриває деякі цікаві модифікації українських вертольотів, пише Defense Express.

У виданні зазначили, що на нових кадрах можна побачити одразу кілька поліпшень, які отримали вертольоти. Наприклад, для спостереження за ціллю перед передньою стійкою шасі встановили оптико-прицільну станцію. Вона має денну камеру та нічну тепловізійну для роботи вночі.

Крім того, для нічних операцій передбачено прожектор, який дає змогу підсвічувати цілі. У виданні додали, що на українській модифікації Мі-8МТВ2 прожектор встановлено штатно.

Журналісти нагадали, що зазвичай на Мі-8 встановлюють радянські кулемети калібру 7,62 мм за типом вертолітної версії ПКТ. Проте на відео можна помітити, що крім радянських кулеметів, на деякі вертольоти було встановлено американський кулемет M134 Minigun, який має скорострільність від 3000 до 6000 пострілів за хвилину.

У виданні підкреслили, що навіть короткої черги з M134 Minigun достатньо для знищення "Шахеда". Цю зброю вперше передали Україні ще в листопаді 2022 року.

У виданні вважають, що нові модифікації українських вертольотів Мі-8 дають змогу набагато ефективніше перехоплювати ворожі дрони. Також було підвищено їхню ефективність уночі.

В Україні верифікували новий тип "Шахеда"

Раніше військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розповів, що в Україні було верифіковано новий тип ударного дрона типу "Шахед". Під його крила було встановлено дві протитанкові міни ПТМ-3.

Коваленко зазначив, що це підвищило рівень загрози, яку несуть ворожі дрони. Він пояснив, що ПТМ-3 - це протитанкова міна, що застосовується для дистанційного мінування території вагою 4,9 кг.

Оглядач підкреслив, що головна небезпека міни полягає в тому, що вона має неконтактний магнітний детонатор. Він реагує на метал, що дає змогу ворогу ефективніше атакувати автотранспорт і бронетехніку.

