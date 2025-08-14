Держсекретар США Марко Рубіо визнав необхідність обговорення гарантій безпеки під час переговорів про припинення вогню.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що американський лідер Дональд Трамп продемонстрував європейським лідерам готовність надати гарантії безпеки для України. Про це пише Sky News.

Макрон також розповів, що Трамп однозначно виключив вступ Києва до НАТО, що є ключовим каменем спотикання в будь-якій мирній угоді з Росією.

Також держсекретар США Марко Рубіо визнав необхідність обговорення гарантій безпеки під час переговорів щодо припинення вогню.

Відео дня

"Щоб досягти миру, я думаю, ми всі розуміємо, що необхідно провести переговори про гарантії безпеки. Необхідно буде провести переговори про територіальні суперечки та претензії", - сказав він.

За його словами, всі ці питання будуть частиною комплексного рішення.

"Але я думаю, що президент (Трамп) сподівається домогтися припинення бойових дій, щоб ці переговори могли відбутися", - додав Рубіо, пише Telegraph.

Держсекретар США заявив про необхідність обговорення "територіальних суперечок і претензій".

Гарантії безпеки для України

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що детально обговорив можливі гарантії безпеки під час зустрічі з британським лідером Кіром Стармером.

Макрон заявив, що будь-які можливі територіальні поступки України мають бути безпосередньо пов'язані з гарантіями безпеки. За його словами, президент США Дональд Трамп чітко висловив позицію, що НАТО не повинно бути їхньою частиною, тому що це важливий аргумент для Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: