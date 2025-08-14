За його словами, тепер ситуацію виправлено.

Відтепер поранення, травми, контузії та захворювання, набуті в полоні, прирівнюються до бойових. Про це написав міністр оборони України Денис Шмигаль у своєму Teleram-каналі.

"Військові, які пережили полон, отримають ширші права та соціальний захист. Підписав наказ, який усуває прогалину в законодавстві щодо військовослужбовців, які були позбавлені свободи державою-агресором. До цього часу поранення чи захворювання, отримані в полоні, не визнавалися такими, що пов’язані з захистом Батьківщини. Через це наші захисники були позбавлені можливості отримати статус учасника бойових дій або статус особи з інвалідністю внаслідок війни", - зазначив Шмигаль.

За його словами, тепер ситуацію виправлено. Це рішення гарантує військовим:

належний соціальний захист;

право на всі передбачені пільги та компенсації;

безоплатне лікування та реабілітацію.

Знущання РФ над українськими полоненими

Як повідомляв УНІАН, звільнені військові розповідають про знущання та катування в російських тюрмах. Українці повертаються додому у важкому стані - вони мають шалену втрату ваги та потребують медичної допомоги.

Минулого року на 57-й сесії Ради з прав людини очільник Комісії ООН з розслідування щодо України Ерік Мьосе констатував, що для російської влади катування полонених є звичайною та прийнятною практикою. Представники місії ООН задокументували численні випадки катувань, скоєних російською владою як проти цивільних, так і проти військовополонених.

За їх даними, більшість жертв - чоловіки. Зібрано докази вчинення зокрема й сексуального насильства, яке застосовувалося як катування, переважно до чоловіків-жертв у місцях позбавлення волі. У багатьох місцях позбавлення волі не надають критично важливу належну медичну допомогу. Зафіксовані випадки, коли у катуванні брали участь навіть тюремні лікарі.

У лютому минулого року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що в російському полоні перебуває близько 28 тисяч громадян України.

Цього року росіяни повернули Україні тіло журналістки Вікторії Рощиної, яка перебувала в їхньому полоні з 2023 року. Тіло було повернуто з видаленими певними органами, включаючи частини мозку, гортані та очних яблук, що узгоджується з можливою спробою приховати причину смерті.

Судово-медична експертиза виявила численні сліди тортур та жорстокого поводження на тілі жертви, включаючи садна та крововиливи на різних частинах тіла, перелом ребра, травми шиї та можливі сліди від ураження електричним струмом на ногах, повідомив керівник відділу воєнних злочинів Генеральної прокуратури України Юрій Бєлоусов.

