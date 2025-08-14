Адміністрація Трампа, не ввівши жодної нової санкції проти РФ, звинуватила Європу в недостатньому тиску на Кремль.

Європейцям слід "змиритися або замовкнути" щодо стратегії президента США Дональда Трампа з мирного врегулювання в Україні. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент у коментарі Fox News.

"Вони постійно твердять: "США повинні зробити те, США повинні зробити це". Президент Трамп ввів вторинні мита щодо Індії через закупівлі російської нафти. Європейці ще цього не зробили. Насправді, європейці купують нафтопродукти, вироблені індійськими НПЗ", - сказав Бессент.

Він зазначив, що Європа повинна зробити свій внесок, якщо вже так хоче діяти "єдиним фронтом" проти Росії.

Тариф Трампа проти Індії

Як писав УНІАН, 8 серпня закінчився термін ультиматуму, який Дональд Трамп виставив Росії, вимагаючи укласти мирну угоду з Росією. Хоча Кремль проігнорував ультиматум, жодних нових санкцій проти Росії США не ввели.

Однак ще до закінчення термінів ультматуму Трамп наклав додаткові мита на Індію, оголосивши це покаранням якраз за купівлю нафти. Але оскільки це було зроблено ще до закінчення дедлайну і торкнулося лише Індії, аналітики пов'язували рішення Трампа з непоступливістю Нью-Делі щодо торговельної угоди зі США, а російська нафта була лише приводом.

Показово, що проти Китаю жодних нових мит у покарання за купівлю російської нафти Трамп так і не ввів. Навпаки США і Китай продовжили "перемир'я" в їхній "тарифній війні".

