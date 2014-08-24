ЗМІ: Меркель заявила, що шлях України до виходу з кризи не повинен зашкодити Росії

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель після повернення з Києва дала інтерв'ю національній компанії ARD, де виклала, зокрема, свою думку про ситуацію в Україні, повідомляє Українська правда.

Інтерв'ю буде транслюватися в ефірі телекомпанії в неділю ввечері, однак деякі цитати канцлера вже зараз опубліковані на сайті ARD.

Відповідаючи на питання про можливість військової інтервенції Росії до України, Меркель не виключила жоден варіант розвитку. "Треба визнати, що ситуація дуже крихка, вразлива", - зазначила вона.

Між тим, канцлер Німеччини, за повідомленням ARD, дозволила собі обмежити сценарії дій України.

Читайте такожМеркель сподівається на прогрес у Мінську і не хоче «зайвого тертя з Росією»

"Український народ, звичайно, повинен мати можливість обирати свій шлях", заявила вона, водночас зазначивши, що "це (українські дії) не має шкодити Росії". В якості обґрунтування наводиться те, що Україна хоче і надалі мати добрі відносини з РФ.

Меркель також прокоментувала зустріч у Мінську, заплановану на 26 серпня, зазначивши, що та "звісно ж, не призведе до прориву", але є потрібною.

Вона висловила певність, що протиріччя Києва та Москви можуть бути вирішені виключно політичним шляхом. "Військового рішення даного конфлікту не існує... Ви маєте говорити один з одним, якщо ви хочете знайти рішення", - переконана канцлер ФРН.